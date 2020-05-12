Посольство Мексики в Азербайджане организовало презентацию фильма в режиме онлайн

БАКУ/Trend - Посольство Мексики в Азербайджане в сотрудничестве с Морельским международным кинофестивалем, организовало обсуждение и презентацию фильма «Полярный медведь» в режиме онлайн. В мероприятии, проведенном на цифровой платформе, приняли участие посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, мексиканский режиссер и продюсер Пабло Бакшт Сеговиа и режиссер фильма «Полярный медведь» Марсело Тобар. Также присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, члены мексиканской общины, преподаватели и студенты Азербайджанского университета языков.

Гости обсудили вызовы, с которыми столкнется кинематографическая индустрия в период после пандемии, съемки фильма «Полярный медведь», полностью осуществленные IPhone, а также интерес организаторов Международного кинофестиваля Морелии в посещении Азербайджана и установления связей с профильными азербайджанскими ведомствами, с целью развития совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере просвещения, науки, молодежи, культуры и спорта между правительствами Мексики и Азербайджана.

Пабло Бакшт руководит производством короткометражных фильмов Мексиканского института кинематографии. Его короткометражные фильмы, вышедшие в свет за пять лет, удостоились более 100 премий и международного признания. Семь короткометражных фильмов были представлены к участию в официальной части Каннского международного кинофестиваля, номинированы на премию Оскар и Золотую Пальмовую Ветвь Каннского фестиваля.

Режиссер Марсело Тобар и его фильм «Полярный медведь» стали победителями 15-го Кинофестиваля Морелии. Он также является режиссером, продюсером и автором трех других фильмов. Его картина «Астероид» удостоена различных национальных и международных премий.