Госкомитет Азербайджана: Большинство обращений за первую треть года связано с бытовым насилием

Общество 12 мая 2020 17:20 (UTC+04:00)
Госкомитет Азербайджана: Большинство обращений за первую треть года связано с бытовым насилием

БАКУ/Trend/ - Большинство обращений, поступивших в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в январе-апреле этого года, было связано с бытовым насилием.

Об этом во вторник сказала Trend заведующая отделом юридического обеспечения Комитета Талия Ибрагимова.

По ее словам, за первую треть года поступило 73 обращения. Женщины, обратившиеся в Госкомитет, просили поддержки в связи с бытовым насилием в преддверии или после развода.

"Обращающиеся также просили юридической помощи в связи с нахождением их дел в суде. Были и женщины, которые просили помощь в связи с обеспечением их безопасности. Мы оказали поддержку в размещении нескольких таких лиц в негосударственных центрах помощи", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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