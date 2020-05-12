Госкомитет Азербайджана: Большинство обращений за первую треть года связано с бытовым насилием

БАКУ/Trend/ - Большинство обращений, поступивших в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в январе-апреле этого года, было связано с бытовым насилием.

Об этом во вторник сказала Trend заведующая отделом юридического обеспечения Комитета Талия Ибрагимова.

По ее словам, за первую треть года поступило 73 обращения. Женщины, обратившиеся в Госкомитет, просили поддержки в связи с бытовым насилием в преддверии или после развода.

"Обращающиеся также просили юридической помощи в связи с нахождением их дел в суде. Были и женщины, которые просили помощь в связи с обеспечением их безопасности. Мы оказали поддержку в размещении нескольких таких лиц в негосударственных центрах помощи", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)