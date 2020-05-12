Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в 2021 году
БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в Рейкьявике (Исландия) в 2021 году, сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской гимнастики (European Gymnastics). Азербайджан представит команда Flame.Все новости
Гимнастический фестиваль EUROGYM, который должен был состояться в июле текущего года, перенесен на 4-8 июля 2021 года.
В сообщении отмечено, что в EUROGYM Gala наряду с представителями Азербайджана примут участие гимнасты из Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Греции, Исландии, Италии, Норвегии, Португалии, Швейцарии, Словакии и Швеции.
Возрастное ограничение участников увеличили до 19 лет, вместо заявленных ранее – 18 лет, что позволит всем зарегистрированным гимнастам по-прежнему участвовать в фестивале.
В сообщении также отмечено, что в этот раз на участие в EUROGYM было получено рекордное количество, а именно – 37 заявок.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)
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