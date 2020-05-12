Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в 2021 году

Возрастное ограничение участников увеличили до 19 лет, вместо заявленных ранее – 18 лет, что позволит всем зарегистрированным гимнастам по-прежнему участвовать в фестивале.

В сообщении также отмечено, что в этот раз на участие в EUROGYM было получено рекордное количество, а именно – 37 заявок.