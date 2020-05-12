В Азербайджане на карантин помещены 33 осужденных, инфицированных коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на карантин помещены 33 осужденных, инфицированных коронавирусом, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Согласно информации, в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана во всех структурах министерства, в том числе пенитенциарных учреждениях продолжаются мероприятия с целью своевременного предотвращения опасности, которая может быть вызвана коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно правилам особого режима карантина, пенитенциарная и медицинская службы перешли на усиленный режим работы, в пенитенциарных учреждениях регулярно осуществляется дезинфекция, ежедневно проверяется температура тела сотрудников, осужденных и арестованных лиц, а также обеспечивается немедленная изоляция лиц, в состоянии здоровья которых наблюдаются какие-либо отклонения.

В пенитенциарных учреждениях, в том числе в исправительном учреждении № 13 среди осужденных и сотрудников проведено обследование в связи с COVID-19. Ввиду того, что результаты тестов у 33 осужденных оказались положительными, они немедленно были изолированы, и помещены на карантин, приняты меры по их лечению. Состояние больных в настоящее время стабильное, они находятся под врачебным контролем.

Наряду с этим, риск распространения вируса был полностью устранен. В министерстве сообщили, что для лечения больных имеется необходимое оборудование и медикаменты.

В пенитенциарных учреждениях продолжаются комплексные дезинфекционные, медико-профилактические и другие превентивные меры для недопущения распространения вируса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)