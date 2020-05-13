Сахиль Бабаев: Меры, предпринимаемые в пандемический период, охватывают свыше 48% населения
БАКУ/Trend/ - Меры, предпринимаемые в пандемический период, охватывают свыше 48% населения страны.
Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе видеоинтервью, касающегося работы, проводимой в Азербайджане по уменьшению негативного влияния пандемии коронавируса на сферу труда и занятости, поддержку занятости и социального благосостояния, которое он дал сотруднику Учебного центра Международной организации труда (МОТ) Бертранду Момо, сообщает в среду Trend.
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