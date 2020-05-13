Сахиль Бабаев: Меры, предпринимаемые в пандемический период, охватывают свыше 48% населения (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Меры, предпринимаемые в пандемический период, охватывают свыше 48% населения страны.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе видеоинтервью, касающегося работы, проводимой в Азербайджане по уменьшению негативного влияния пандемии коронавируса на сферу труда и занятости, поддержку занятости и социального благосостояния, которое он дал сотруднику Учебного центра Международной организации труда (МОТ) Бертранду Момо, сообщает в среду Trend.

В ходе интервью министр отметил работу по предотвращению негативного влияния пандемии на экономику Азербайджана.

Он сказал, что в соответствии с политикой Президента Ильхама Алиева в стране предпринимаются меры по защите здоровья населения и поддержке занятости, социального благополучия и по стимулированию экономики.

Бабаев подчеркнул, что на эти цели было выделено более 3,5 млрд. манатов, в том числе, сектору занятости и социального обеспечения - 600 млн. манатов.

Министр сказал, что благодаря 12 проектам, реализованным по 4 направлениям, которые охватили более 4,8 млн. граждан или 48% населения, в период пандемии были сохранены заработные платы и рабочие места 1 млн. 660 тыс. работников (работающих по трудовому договору).

Он подчеркнул, что более 23% населения (2 млн. 340 тыс. человек) было регулярно получали социальные выплаты.

Бабаев добавил, что проводится работа по доведению числа мест оплачиваемых общественных работ от 38 тыс. до 90 тыс.

Министр труда также добавил, что в рамках программы самозанятости в этом году были созданы малые предприятия для как минимум 12 тыс. семей, до 100 тыс. семей были обеспечены продовольственной помощью, до 20 тыс. человек были обеспечены страховыми возмещениями по безработице.

Интервью будет размещено на портале COVID-19 Международной организации труда.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)