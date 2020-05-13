Следствие по фактам пожара в ТЦ Eurohome будет проводить Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - По фактам злоупотребления должностными лицами, которые обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, своими служебными полномочиями, и нарушения правил противопожарной безопасности возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 и 308.2 УК Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В рамках данного дела создана следственно-оперативная группа из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры и МЧС.

Решением генерального прокурора производство уголовного дела поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.

По делу были назначены соответствующие экспертизы, из торгового центра были взяты необходимые по делу документы.

В настоящее время продолжаются необходимые безотлагательные следственно-оперативные мероприятия по установлению причины пожара, ущерба, нанесенного предпринимателям, а также полному выявлению и привлечению к ответственности круга лиц, виновных в совершении преступления.

Следует напомнить, что 10 декабря 2019 года в этом торговом центре также произошел пожар, в результате которого сгорело имущество 128 человек. По факту в Оперативно-следственном управлении МЧС было возбуждено уголовное дело по статье 225.2, проведены следственные действия и назначены соответствующие экспертизы, вынесены заключения, обеспечена выплата гражданам 13 млн. 796 тыс. манатов из нанесенного на сумму 17 млн. 460 тыс. ущерба.

В связи с тем, что оба пожара произошли на территории одного и того же торгового центра, принадлежащего ООО Eurohome, уголовные дела были объединены, и продолжаются в едином производстве в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.