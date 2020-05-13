В Азербайджане подготавливаются правила для собеседований по приему в I класс русского сектора

БАКУ /Trend/ - В связи с карантинным режимом подготавливаются правила для проведения собеседований по приему в первый класс русского сектора.

Об этом сказал советник министерства образования Эльчин Керимов, сообщает в среду Trend.

Эти правила будут обнародованы для общественности, сказал он.

По словам Керимова, до настоящего времени для участия в собеседовании по приему в первый класс русского сектора поступило около 9 600 заявок по всей стране (кроме подготовительных групп).

Он отметил, что собеседования будут проводить комиссии, созданные во всех районных и городских отделах образования республики. Успешно прошедшие собеседование смогут на следующем этапе выбрать соответствующую школу.

Напомним, что собеседования по приему в первый класс русского сектора, а также по приему в лицеи и гимназии планируется провести в июне.

По выбору родителей собеседования будут проводиться в режиме онлайн, либо в обычном формате. Во время собеседования в обычном формате будет обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)