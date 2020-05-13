В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб (версия 2)

Общество 13 мая 2020 16:53 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:37)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1949 и 1961 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты.

На сегодня в стране выявлено 2 758 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 789, скончались 35 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 934 лиц, из которых состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 44 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Всего в Азербайджане было проведено 208 546 тестов на предмет выявления коронавируса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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