Лейла Абдуллаева: Среди проживающих за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Среди находящихся за границей азербайджанцев есть инфицированные коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, среди граждан Азербайджана, проживающих за рубежом, есть и скончавшиеся от этого вируса.

"Также зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом граждан зарубежных стран, которые по происхождению азербайджанцы. Разрешено возвращать тела погибших от вируса за границей в Азербайджан. Тела этих граждан возвращаются спецрейсами", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)