В Азербайджане коронавирус чаще выявляется у граждан, возвращенных из России

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане коронавирус чаще обнаруживается у граждан, возвращенных из России.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что ранее коронавирус чаще выявлялся у граждан, возвращенных из Европы.

"В последнее время у 18-20 процентов граждан, возвращенных из России, выявляется коронавирус, и эти цифры растут. На конец апреля - начало мая у 10 из 540 граждан Азербайджана, возвращенных из России, выявлена коронавирусная инфекция, они помещены на лечение в больницы особого режима. Эти цифры в различное время и по различным территориям постоянно менялись. В настоящее время коронавирус чаще обнаруживается у граждан Азербайджана, возвращенных из России", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)