Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Сумгайыте 12 мая состоялось открытие двух предприятий по производству медицинских масок и защитных комбинезонов ООО Gilan Tekstil Park. В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, сообщает в четверг Trend.

ООО Gilan Tekstil Park впервые начало производство защитных комбинезонов, ежедневный объем которых планируется в количестве 6 тысяч.

Генеральный директор ООО Gilan Tekstil Park Мехрибан Ахундова сказала Trend, что в настоящее время продукция производится для внутреннего рынка: «Продукция производится из нетканого материала - полипропилена высокой плотности, покрытого полиэтиленовой защитной мембраной, что, в свою очередь, повышает качество продукции. Так, данная ткань отличается прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к химическим веществам, легкостью. Производимые защитные комбинезоны предохраняют пользователей от вируса, инфекции, вредных химических веществ или продукции, процессов, способных вызвать уязвимость. В мире очень большая потребность в этой продукции, поэтому после обеспечения местного спроса медицинские маски и защитные комбинезоны планируется экспортировать. Сейчас к производственному процессу на фабрике привлечены 210 работников».

Она отметила, что на предприятии началось производство и медицинских масок одноразового пользования: «Маски трехслойные, средний слой состоит из синтетической ткани. Они устойчивы к различным вирусам и инфекциям. На первоначальном этапе на фабрике планируется производить ежедневно 140 тысяч масок. До конца мая здесь будет установлено дополнительное оборудование, что, в свою очередь, позволит повысить производительную мощность. Таким образом, данный показатель будет увеличен на фабрике поэтапно до 300 тысяч штук. В настоящее время к производственному процессу привлечены 30 работников, а после установки дополнительного оборудования их число достигнет 50 человек».

Гендиректор компании добавила, что, в основном, на фабрике работают женщины: «На предприятии есть отделы кройки, шитья, фасовки и контроля качества, где больше работают женщины. Большинство работников живут в Сумгайыте. Если в дальнейшем необходимость в продукции фабрики увеличится, то мы можем приобрести дополнительное оборудование и увеличить число работников».

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в мире резко увеличилась потребность в медицинских масках и защитной одежде, поэтому во многих странах мира ощущается большой дефицит этой продукции.

В связи с предотвращением пандемии коронавируса все работы, осуществляемые с первых дней в Азербайджане, находятся под постоянным контролем Президента Ильхама Алиева. Поэтому в Азербайджане стала производиться эта продукция, играющая важную роль с точки зрения защиты здоровья людей и предотвращения распространения инфекций. Начало работы этих предприятий, в первую очередь, показывает, что в Азербайджане чутко и на государственном уровне подходят к защите здоровья населения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)