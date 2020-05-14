ГЭЦ Азербайджана приступает к проведению международных экзаменов (версия 2)
(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:42)
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) приступает к проведению международных экзаменов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.
Согласно информации, проведение экзаменов планировалось в марте, но они были перенесены в связи с мерами, осуществляемыми в стране по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Как говорится в сообщении, при входе в здание у участников экзамена будет проверяться температура. Также будет обеспечено наличие необходимых дезинфицирующих средств и осуществлена рассадка на социальной дистанции. Участники должны будут прийти на экзамен в масках и находиться в них протяжении всего экзамена.
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Название экзамена
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Дата проведения экзамена
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Время начала экзамена
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TOEFL iBT
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30 мая, 13 и 20 июня, 4 июля
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09:30
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GRE
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26 июня, 15 августа, 5 сентября
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10:00
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Более 100 экзаменов по IT, финансам, бухучету, менеджменту, аудиту управлению проектами и пр.
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Каждый понедельник, среда и пятница
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Утренняя смена: 08:30–13:30
Дневная смена: 14:00-18:00
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"Pearson Test of English Academic" (PTE-Academic)
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Каждый вторник и четверг
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Утренняя смена: 10:00–13:00
Дневная смена: 15:00-18:00
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SAT
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29 августа, 26 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря
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09:00
(Текст: Кямаля Сеидова)