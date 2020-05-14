ГЭЦ Азербайджана приступает к проведению международных экзаменов (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) приступает к проведению международных экзаменов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Согласно информации, проведение экзаменов планировалось в марте, но они были перенесены в связи с мерами, осуществляемыми в стране по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении, при входе в здание у участников экзамена будет проверяться температура. Также будет обеспечено наличие необходимых дезинфицирующих средств и осуществлена рассадка на социальной дистанции. Участники должны будут прийти на экзамен в масках и находиться в них протяжении всего экзамена.

Название экзамена Дата проведения экзамена Время начала экзамена TOEFL iBT 30 мая, 13 и 20 июня, 4 июля 09:30 GRE 26 июня, 15 августа, 5 сентября 10:00 Более 100 экзаменов по IT, финансам, бухучету, менеджменту, аудиту управлению проектами и пр. Каждый понедельник, среда и пятница Утренняя смена: 08:30–13:30 Дневная смена: 14:00-18:00 "Pearson Test of English Academic" (PTE-Academic) Каждый вторник и четверг Утренняя смена: 10:00–13:00 Дневная смена: 15:00-18:00 SAT 29 августа, 26 сентября, 3 октября, 7 ноября, 5 декабря 09:00

(Текст: Кямаля Сеидова)