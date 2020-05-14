Экзаменационный центр Азербайджана запустил услугу по отмене подтвержденного электронного заявления

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) запустил новую электронную услугу для абитуриентов, желающих по той или причине отменить подтвержденное электронное заявление для поступления в вузы и колледжи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Абитуриенты могут отменить подтвержденное заявление, пройдя по ссылке

https://eservices.dim.gov.az/erizebak/erize/

Услугой можно воспользоваться только один раз.

Напомним, что к конкурсу по приему в вузы допускаются только абитуриенты, подтвердившие свои заявления.

С 12 мая абитуриенты могут заполнить и подтвердить электронное заявление на eservices.dim.gov.az/erizebak/erize для поступления в вузы и колледжи страны.

Прием электронных заявлений продолжится до 23:59 5 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова)