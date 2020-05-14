Завтра в Баку до 22 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 13-15, днем - 19-22 градуса тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, град, ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах временами усилится.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)