В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 5 745 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 14-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведен 214 291 тест.