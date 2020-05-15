В Азербайджане для помощи учащимся в выборе профессии будут проводиться диагностические тесты - минобразования
БАКУ /Trend/ - Для оказания помощи учащимся в выборе профессий и программ, предлагаемых высшими, среднеспециальными учебными заведениями и учреждениями профобразования, предусматривается проведение диагностических тестов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник министерства образования Эльнур Мамедов.
Одной из важнейших задач, стоящих перед системой образования, является обеспечение связи между процессом обучением и трудовым рынком. С этой целью Кабинет министров утвердил «Порядок осуществления профориентированного обслуживания в общеобразовательных учреждениях».
"Цель профориентированного обслуживания заключается в своевременном информировании учащихся о знаниях и навыках, требующихся по профессиям и специальностям, направлении учащихся по соответствующим специальностям с учетом их интересов, предоставлении им профессиональных рекомендаций, привитии навыков планирования трудовой деятельности. Это поможет учащимся произвести правильный и осознанный выбор профессии и программ обучения, предлагаемых высшими, среднеспециальными учебными заведениями и учреждениями профобразования", - сказал Мамедов.
Он отметил, что с этой целью предусматривается проведение диагностических тестов и опросов, организация экскурсий на различные предприятия, демонстрация фильмов о разных сферах деятельности, организация конференций на тему выбора профессий, проведение встреч с представителями различных профессий и т.д.
Мамедов добавил, что к данному процессу будут привлечены НПО и частные предприятия.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)