В Азербайджане для помощи учащимся в выборе профессии будут проводиться диагностические тесты - минобразования

БАКУ /Trend/ - Для оказания помощи учащимся в выборе профессий и программ, предлагаемых высшими, среднеспециальными учебными заведениями и учреждениями профобразования, предусматривается проведение диагностических тестов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник министерства образования Эльнур Мамедов.

Одной из важнейших задач, стоящих перед системой образования, является обеспечение связи между процессом обучением и трудовым рынком. С этой целью Кабинет министров утвердил «Порядок осуществления профориентированного обслуживания в общеобразовательных учреждениях».

"Цель профориентированного обслуживания заключается в своевременном информировании учащихся о знаниях и навыках, требующихся по профессиям и специальностям, направлении учащихся по соответствующим специальностям с учетом их интересов, предоставлении им профессиональных рекомендаций, привитии навыков планирования трудовой деятельности. Это поможет учащимся произвести правильный и осознанный выбор профессии и программ обучения, предлагаемых высшими, среднеспециальными учебными заведениями и учреждениями профобразования", - сказал Мамедов.

Он отметил, что с этой целью предусматривается проведение диагностических тестов и опросов, организация экскурсий на различные предприятия, демонстрация фильмов о разных сферах деятельности, организация конференций на тему выбора профессий, проведение встреч с представителями различных профессий и т.д.

Мамедов добавил, что к данному процессу будут привлечены НПО и частные предприятия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)