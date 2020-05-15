В Генпрокуратуру Азербайджана назначен новый заведующий отделом

БАКУ/Trend/ - В Генеральную прокуратуру Азербайджана назначен новый заведующий отделом.

Как сообщил в пятницу Trend пресс-секретарь Генпрокуратуры Эльдар Султанов, по приказу генпрокурора Кямрана Алиева прокурор управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Рагим Сафаралиев освобожден от занимаемой должности, и ему поручено исполнение обязанностей начальника отдела материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Азербайджана.

Также было отмечено, что Сафаралиев в 1992-2013 годах работал на разных должностях отдела МТО Генпрокуратуры, в 2013-2015 годах - на должности консультанта и заведующего сектором в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. С 2015 года Сафаралиев работал на должности прокурора управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)