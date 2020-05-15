В Азербайджане снимается ограничение на выход из дома лиц старше 65 лет
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с 00:00 18 мая 2020 года снимается ограничение на выход на улицу лиц старше 65 лет.
Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, решение было принято, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, общего числа инфицированных и динамики выздоровления больных.
Наряду с этим лицам старше 65 лет рекомендуется выходить из дома только в случае крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и в обязательном порядке носить защитные средства.
Отметим, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с новым видом коронавирусной инфекции, общего числа инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления больных, было принято решение о снятии ряда ограничений в рамках особого режима карантина.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)