Обнародован перечень ограничений, оставшихся в силе в Азербайджане, в рамках режима карантина
БАКУ /Trend/ - Несмотря на смягчение особого режима карантина в связи с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, некоторые ограничения остались в силе.
Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в настоящее время в стране остаются в силе нижеприведенные ограничения:
- приостановление въезда и выезда с территории страны наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов;
- запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-спасательных и спасательных служб, а также запрет на пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между другими городами и районами республики.
С полным перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.
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