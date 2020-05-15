Обнародован перечень ограничений, оставшихся в силе в Азербайджане, в рамках режима карантина

БАКУ /Trend/ - Несмотря на смягчение особого режима карантина в связи с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, некоторые ограничения остались в силе.

Как сообщили в пятницу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, в настоящее время в стране остаются в силе нижеприведенные ограничения:

приостановление въезда и выезда с территории страны наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов;

запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-спасательных и спасательных служб, а также запрет на пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между другими городами и районами республики.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.