В Азербайджане полностью отменяется система SMS-разрешений для выхода из дома (версия 2)

(Первая версия в 16:21)

БАКУ/Trend/ - С 00:00 часов 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется система получения разрешений на выход из дома по SMS, по регистрации на портале icaze.e-gov.az, служебному удостоверению и справке с места работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Решение принято, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости заражения.

Еще раз подчеркиваем, поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против болезни должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека.

В нынешней ситуации в связи с COVID-19 мы призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические требования, выходить из дома лишь при серьезной необходимости, минимизировать контакты с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер.

В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции обязательно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)