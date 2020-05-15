В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 53, скончался 1 человек – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 53, скончался 1 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

Согласно информации, скончался гражданин 1977 года рождения, тесты на коронавирус которого дали положительный результат. Он также страдал хронической почечной недостаточностью, хроническим пиелонефритом и артериальной гипертонией.

На сегодня в стране выявлены 2 980 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 886, скончались 36 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 058 лиц, из них состояние 37 человек оценивается как тяжелое, 47 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 220 363 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)