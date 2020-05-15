TƏBİB: В ряде предприятий Азербайджана зафиксировано массовое инфицирование коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Некоторые предприятия Азербайджана игнорировали официальные призывы, и поэтому там были выявлены случаи массового инфицирования.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в пятницу Trend.

"Некоторые предприятия игнорировали наши призывы, и поэтому там были выявлены случаи массового инфицирования. Только в "Бакинском ткацком доме" заразились 64 человек. В Baku Steel Company - 48 человек. Все они в настоящее время проходят лечение в больницах особого режима", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)