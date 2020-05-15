TƏBİB: К лечению коронавируса привлечено свыше 1000 медработников

БАКУ /Trend/ - К лечению коронавируса привлечены свыше 1000 медработников.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, после того, как начнут функционировать больницы модульного типа, их число будет доведено до трех тысяч.

Байрамлы добавил, что коечный фонд удовлетворяет потребности страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)