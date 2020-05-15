Рамин Байрамлы: Иногда зараженные коронавирусом лечатся как от простуды

БАКУ /Trend/ - Иногда зараженные коронавирусом лечатся как от простуды

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

Сказав, что нельзя заниматься самолечением, Бацрамлы добавил, что это может усугубить больных.

По его словам, по этой причине некоторые больные обращаются в больницы, уже находясь в тяжелом состоянии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)