TƏBİB: В Азербайджане коронавирусом заразились 13 осужденных

Общество 15 мая 2020 18:02 (UTC+04:00)
TƏBİB: В Азербайджане коронавирусом заразились 13 осужденных

БАКУ /Trend/ - В исправительных учреждениях Азербайджана продолжают фиксироваться случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, коронавирусом заразились еще 13 осужденных.

"До этого в исправительных учреждениях Азербайджана было зафиксировано 33 случая инфицирования коронавирусом. В настоящее время число инфицированных достигло 46. TƏBİB и соответствующие структуры министерства юстиции продолжают работу по их лечению", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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