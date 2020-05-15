Рамин Байрамлы: Порядка 20 % прибывающих из-за рубежа инфицированы коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Результаты анализов лиц, возвращенных в Азербайджан чартерными рейсами за последнее время, показали что 20 процентов из них инфицированы коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, процесс возвращения граждан в Азербайджан будет продолжаться.

"Однако, будет продолжаться и помещение этих лиц в карантин. Исследования показывают, что этот вирус еще долгое время будет жить вместе с нами, но мы не можем долго жить на карантине. Инфекция распространяется стремительными темпами. Есть люди, которые переносят болезнь крайне тяжело. Однако эту болезнь можно победить очень простым способом - контролируя социальную жизнь, то есть носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)