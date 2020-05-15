Рамин Байрамлы: В Азербайджане число проводимых тестов, приходящихся на 1 млн человек, превышает 22 тыс (версия 2)

(Первая версия в 17:48)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане число проводимых тестов, приходящихся на 1 миллион человек от общего числа населения, превышает 22 тысячи единиц.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, чем выше будет показатель заражения коронавирусом среди населения, тем больше будет мутация.

Председатель TƏBİB отметил, что анализы дают основание говорить, что число проведенных тестов оптимально для выявления случаев инфицирования, однако соблюдение гражданами правил важнее числа проводимых тестов.

Байрамлы добавил, что с завтрашнего дня (16 мая) будут тестироваться только лица с симптомами, те, кто находился с ними в контакте, и приезжающие из-за рубежа. С этой целью ежедневно планируется проводить до 4 тысяч тестов на коронавирус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)