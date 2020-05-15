Возобновление авиарейсов Баку-Нахчыван может быть рассмотрено на следующем этапе

БАКУ /Trend/ - Ограничения в связи с авиарейсом Баку-Нахчыван остаются в силе. Однако на следующем этапе может быть рассмотрен вопрос открытия рейса.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, сообщение между желтой и оранжевой зоной запрещено.

"Ввиду того, что Нахчыван и другие регионы относятся к желтой зоне, сообщение между ними и Баку запрещено. В Баку могут прибывать работающие тут люди, однако с Нахчываном возможно только авиасообщение. Из-за запрета на авиаперевозки прибывать в Баку не представляется возможным. Этот вопрос находится на повестке. Возможно, на следующем этапе в связи с этим будет принято соответствующее решение", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)