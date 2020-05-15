Открытие пляжей в летний сезон будет зависеть от ситуации - Ибрагим Мамедов
БАКУ /Trend/ - Решение об открытии пляжей в летний сезон или ограничениях по этому вопросу будут приняты с учетом ситуации.
Как передает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, если ситуация в связи с коронавирусом станет оптимальной может быть рассмотрен вопрос открытия пляжей или применения каких-либо ограничений.
"В настоящее вход и выход на бульвары и парки свободный. Однако будет контролироваться соблюдение социальной дистанции. Также будет серьезно контролироваться деятельность развлекательных центров. В бульварах и парках запрещено собираться группами свыше 10 человек", - напомнил Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)