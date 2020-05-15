В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Общество 15 мая 2020 21:05 (UTC+04:00)
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 6 072 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 15-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 220 363 тестов.

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