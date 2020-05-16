Кабмин Азербайджана вынес решение о дополнительных мерах по особому режиму карантина

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана вынес решение о дополнительных мерах по особому режиму карантина.

Как сообщает в субботу Trend, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, до 00:00 31 мая 2020 года в период введенного в Азербайджане особого режима карантина остаются в силе нижеприведенные ограничения, и за их исключением разрешается деятельность других сфер и направлений услуг и работ:

- приостановление въезда и выезда с территории страны наземным и воздушным транспортом, за исключением перевозки грузов;

- запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой помощи, аварийно-спасательных и спасательных служб, а также приостановление пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом между другими городами и районами республики;

- прекращение учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;

- ограничение Кабмином Азербайджана числа работников в государственных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

- приостановление приема групп и отдельных граждан в государственных учреждениях, за исключением центров службы ASAN и DOS;

- запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;

- запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-спортивных мероприятий;

- запрет на деятельность служб по организации мероприятий, в том числе запрет на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах клиентов или в других местах;

- запрет на предоставление репетиторских услуг в групповом виде (в том числе деятельность на дому в данном направлении);

- запрет на скопление граждан в группы из более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, в бульварах, парках и других местах;

- прекращение деятельности развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков);

- прекращение деятельности культурных объектов, а также кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных салонов;

- прекращение деятельности крупных торговых центров на территории страны, за исключением действующих в них продовольственных магазинов и аптек;

- запрет на использование кальяна на объектах общественного питания;

- приостановление обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08:00;

- запрет на посещение родственниками лиц, проходящих курс лечения в медицинских учреждениях;

- прекращение услуг в сфере спорта, реабилитации (за исключением медицинских услуг в этой сфере);

- оказание услуг массажа и бани.

Данное постановление вступает в силу 18 мая 2020 года.