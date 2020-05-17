Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 мая.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди. Утром будет туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 18-20 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов ночью, 40-45 процентов днем.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых горных районах ожидается гроза, дожди, град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.