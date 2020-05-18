БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом.

В связи с этим в закон «Об адресной государственной социальной помощи» вносится поправка, сообщает в понедельник Trend.

Согласно этой поправке, во время выплаты лишних средств из-за полного и неправильного предоставления информации со стороны семьи во время назначения социальной помощи, либо непредоставления информации об изменениях в доходах семьи во время назначения соцпомощи (за исключением указанного в п.10.3 закона) семья, получившая ее, должна добровольно вернуть в соответствующий орган исполнительной власти дополнительную часть этой помощи. В случае отказа спор об этом будет рассматриваться в судебном порядке.