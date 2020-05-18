В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом.
В связи с этим в закон «Об адресной государственной социальной помощи» вносится поправка, сообщает в понедельник Trend.
Согласно этой поправке, во время выплаты лишних средств из-за полного и неправильного предоставления информации со стороны семьи во время назначения социальной помощи, либо непредоставления информации об изменениях в доходах семьи во время назначения соцпомощи (за исключением указанного в п.10.3 закона) семья, получившая ее, должна добровольно вернуть в соответствующий орган исполнительной власти дополнительную часть этой помощи. В случае отказа спор об этом будет рассматриваться в судебном порядке.
Лента новостей
Одно прикосновение - тысяча ценностей! Об уникальном Музее хлеба в Агдаме и культурном наследии Лачина
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)
Процессы развития в Азербайджане создали благоприятную основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом - политолог
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района
Представители Международной энергетической хартии и минэнерго Азербайджана обсудили совместную деятельность на 2020 год
Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве