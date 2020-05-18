TƏBİB обратилось к населению в связи с масками и социальной дистанцией

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения заражения коронавирусом одновременно необходимо пользоваться и защитными масками, и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом говорится в обращении к населению Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в понедельник Trend.

"Исследования показывают, что использования масок и соблюдения социальной дистанции по отдельности для защиты от коронавируса недостаточно. Поэтому одновременно необходимо пользоваться и масками, и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в обращении TƏBİB.

(Текст: Кямаля Сеидова)