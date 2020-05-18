В Азербайджане начинается очередной тур по приему учеников в I классы русского сектора

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане начался очередной тур по приему в первые классы детей, которые не смогли принять участие в собеседованиях, организованных для привлеченных к дошкольной подготовке по секторам, где обучение ведется на иностранном языке.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, с сегодняшнего дня родитель должен зайти в свой личный кабинет и выбрать форму собеседования - онлайн или в живую. Для детей, родители которых выбрали онлайн-формат, собеседования будут проводиться с 20 мая. В случае удовлетворительных результатов собеседования, запрос для приема ребенка в первый класс в автоматическом порядке будет внесен в систему.

После того, как выбравшие собеседование вживую родители выберут школу для проведения интервью, в течение июня им будет направлено смс-оповещение. В случае удовлетворительных результатов собеседования, запрос для приема ребенка в первый класс в автоматическом порядке будет внесен в систему. Детям, которые не смогут пройти собеседование, будут созданы условия для приема в азербайджанский сектор.

Отметим, что прием в первый класс общеобразовательных школ, лицеев, гимназий на 2020-2021 учебный год в сектора с другим языком преподавания будет осуществляться путем оценки устной речи детей. С 20 мая родитель должен будет зайти в личный кабинет и выбрать форму собеседования. О дате проведения собеседования для оценки навыков устной речи детей родителям посредством SMS будет отправлена дополнительная информация.

Собеседования для детей, родители которых выбрали онлайн-собеседование, начнутся с третьего июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)