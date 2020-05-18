В Азербайджане обнародованы правила приема в I класс детей с ограниченными возможностями

БАКУ/Trend/ - Для приема детей с ограниченными возможностями в первый класс в Баку их родители должны пройти регистрацию на сайте www.mektebeqebul.edu.az, и выбрать особую форму обучения.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, далее родители с документами, указанными в личном кабинете - подлинник и копия удостоверений, подтверждающих личности родителя и ребенка, медицинская справка, две цветных фотографий 3х4 и справка с места жительства, должны обратиться в педагогическую медико-психологическую комиссию, которая организована в спецшколе № 268 в Насиминском районе Баку (ул. Сулеймана Рустама 38). Родители должны привести с собой и детей.

Спецшколу, в первый класс которой следует включить нуждающегося в особой заботе ребенка с ограниченными возможностями, определяет педагогическая медико-психологическая комиссия в соответствии с местом жительства, и запрос в школу интегрируется автоматически из базы данных комиссии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)