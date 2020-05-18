Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе брифинга представители Оперативного штаба отвечают на вопросы журналистов.