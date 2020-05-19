В прошлом году в Азербайджане выявлены 350 человек, работающих без трудового договора

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане осуществляются необходимые меры по пресечению принудительного труда и устранению случаев, обуславливающих эти действия.

Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

В результате проведенных мониторингов в 120 строительных объектах был выявлен 351 человек, работающий без трудового договора. В связи с этим был применен штраф в размере 454 тысяч манатов.

По сравнению с показателем 2018 года число трудовых договоров, заключенных в прошлом году, выросло на 153 тысячи. В рамках мер, предпринимаемых в сфере пресечения эксплуатации детского труда, в отношении 180 родителей, не выполнявших обязанности по воспитанию детей, были применены меры административного взыскания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)