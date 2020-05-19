В Азербайджане ряд лиц получит бессрочный статус инвалидности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане некоторые лица получат бессрочный статус инвалидности, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон «О государственной заботе о лицах, больных наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией», которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно этому изменению, инвалидность лиц с наследственными заболеваниями крови, в том числе, ограничение возможностей здоровья, определяются в соответствии с законом "О правах лиц с инвалидностью".

Для лиц старше 18 лет с наследственными заболеваниями крови, у которых до этого возраста установлены ограниченные возможности здоровья, определяется бессрочная инвалидность.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)