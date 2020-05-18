Эльдар Азизов: Структуры ИВ города Баку готовы к новым вызовам в связи с пандемией

БАКУ /Trend/ - Структуры ИВ города Баку готовы к новым вызовам в связи с пандемией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Он сообщил, что в соответствии с поручениями главы государства работы по дезинфекции начаты еще до распространения вируса.