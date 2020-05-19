В Азербайджане лица с инвалидностью будут обеспечены сурдопереводчиками

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лица с инвалидностью, участвующие в административном исполнении и нуждающиеся в помощи специализированных посредников, будут обеспечены рядом услуг.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон «Об административном исполнении», которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке, лица с инвалидностью, участвующие в административном исполнении и нуждающиеся в помощи специализированных посредников, обеспечиваются услугами специализированных посредников (декламаторов и профессиональных сурдопереводчиков). В этом случае специализированные посредники считаются переводчиками.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)