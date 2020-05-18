Ягут Гараева: Невозможно держать все население взаперти
БАКУ/Trend - Пока создается вакцина от коронавируса невозможно держать все население взаперти.
Как сообщает Trend, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сообщила заведующая отделом профилактики и контролю заболеваний Ягут Гараева.
По ее словам, необходимых вакцин и лекарств от этого вируса нет.
"Мы не знаем, как долго будет продолжаться это заболевание. Если мы будем следовать установленным правилам, болезнь также будет кратковременной. Мы не ставим перед людьми сложных условий. Они должны соблюдать дистанцию между собой, а в замкнутом пространстве обязательно должны использоваться медицинские маски", - отметила она.
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