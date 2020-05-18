Ибрагим Мамедов: Нет необходимости в ограничениях на передвижение населения в праздничные дни

БАКУ/Trend - Нет необходимости соблюдения ограничений по праздникам. Об этом сегодня заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов на пресс-конференции Оперативного штаба.



По его словам, в этой связи есть только одна рекомендация: «Поскольку праздничные и выходные дни являются нерабочими, населению рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Но конкретного запрета в этом отношении нет».