Эльдар Азизов: Структуры ИВ города Баку готовы к новым вызовам в связи с пандемией (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Структуры ИВ города Баку готовы к новым вызовам в связи с пандемией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Он сообщил, что в соответствии с поручениями главы государства работы по дезинфекции начаты еще до начала распространения вируса.

“В столице 11 700 зданий, и не менее двух раз в неделю эти здания дезинфицируются. Эти работы также проводятся на прилегающих территориях, на основных проспектах. В Баку нет никаких затруднений ни по части техники, ни с особыми химическими веществами. Ежедневно в работах по дезинфекции принимают участие до двух тысяч человек”, - сказал Эльдар Азизов.

Глава ИВ отметил, что во время дезинфекционных работ особое внимание уделяется лифтам.

«В лифтах зданий, находящихся на балансе ИВ города Баку ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия. Что касается жилищно-строительных кооперативов, то там работы проводятся в форме коллективного самоуправления. Поэтому они должны проводить коллективную дезинфекцию, однако ИВ тоже помогает им в этом деле», - добавил Азизов.

Он подчеркнул, что в период пандемии в Азербайджане, в том числе и в Баку, не было недостатка продовольствия.

В заключение Эльдар Азизов призвал население соблюдать требования Оперативного штаба.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)