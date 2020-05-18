Эльдар Азизов: В Баку готовятся правила в связи с пляжами (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку готовятся правила в связи с пляжами, и для этого создана комиссия.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в понедельник Trend.

Азизов отметил, что на пляжах важно соблюдать социальную дистанцию: «Может быть, что на некоторых пляжах будет много народу, поэтому предлагается создать электронную систему, т.е., гражданин, прежде чем выйти из дома, сможет заказать место на пляже. Предложения сделаны, идет подготовка. После того, как правила будут приняты, общественность будет проинформирована».

Он добавил, что для контроля за пляжами разрабатывается электронный механизм: «Порой на небольшой пляж, предусмотренный для 100 человек, посещает много людей. Этого допускать нельзя, необходимо соблюдать правила, поэтому для этого разрабатывается электронный механизм».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )