Пресс-секретарь Кабмина Азербайджана о праздничном намазе в мечетях
БАКУ /Trend/ - В настоящее время праздничный намаз в мечетях запрещен.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, если в связи с этим будет вынесено дополнительное решение, общественность будет проинформирована об этом.
"В текущих условиях не разрешается массовое скопление людей в мечетях. С учетом текущего уровня инфицирования, данный вопрос пока что не обсуждается. До праздников возможно вынесение иных решений в соответствии с эпидемиологической ситуацией", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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