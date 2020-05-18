Пресс-секретарь Кабмина Азербайджана о праздничном намазе в мечетях

БАКУ /Trend/ - В настоящее время праздничный намаз в мечетях запрещен.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, если в связи с этим будет вынесено дополнительное решение, общественность будет проинформирована об этом.

"В текущих условиях не разрешается массовое скопление людей в мечетях. С учетом текущего уровня инфицирования, данный вопрос пока что не обсуждается. До праздников возможно вынесение иных решений в соответствии с эпидемиологической ситуацией", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)