Ибрагим Мамедов: Вопрос передвижения между регионами зависит от эпидемиологической ситуации (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:34)

БАКУ /Trend/ - Вопрос передвижения между регионами зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в понедельник Trend.

По его словам, данный вопрос будет рассмотрен, когда специалисты посчитают передвижение между регионами безопасным.

«Пока что эксперты оценивают ситуацию и не дали положительного заключения о начале передвижения в регионы.

Мы также еще не может сказать конкретно, будут ли разрешены свадебные мероприятия в июне, июле или нет. Если специалисты после оценки ситуации дадут положительное заключение, то возможно по этому поводу будет вынесено соответствующее решение», - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)