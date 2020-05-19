TƏBİB: В Азербайджан доставлены 50 тыс. медицинских очков и 1000 инфракрасных термометров (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:08)

БАКУ/Trend/ - В рамках сотрудничества Программы развития ООН (ПРООН) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по линии ПРООН в Баку для медработников и пациентов доставлены 50 тысяч единиц медицинских очков и 1000 бесконтактных инфракрасных термометров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Медицинские принадлежности приобретены в рамках совместно реализуемого «Проекта поддержки Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию в укреплении системы медицинского снабжения в Азербайджане».

В течение этой недели доставленные принадлежности будут переданы медучреждениям.

Резидент-представитель ПРООН Алессандро Фракассетти отметил, что в последние месяцы ПРООН совместно с ООН тесно сотрудничает с азербайджанским правительством для оперативного устранения проблем, возникших из-за пандемии. Сотрудничество охватывает такие направления как информационно-техническая поддержка по цифровым медицинским услугам, продолжение деятельности системы онлайн-обучения и улучшение благосостояния самых уязвимых групп населения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)