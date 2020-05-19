Завтра воздух в Баку прогреется до 25 градусов

Общество 19 мая 2020 13:27 (UTC+04:00)
Завтра воздух в Баку прогреется до 25 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 20 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер умеренный южный, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75, днем - 40-45 процентов.

В некоторых горных районах страны днем ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 12-16, днем - 25-30 градусов тепла, в горах - 6-11, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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